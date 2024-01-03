الأكثر سخونة في التاريخ.. خبراء يكشفون المشهد في عام 2024!

أفاد موقع “أكسيوس” بتقارير خبراء تشير إلى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 بشكل يتجاوز ما شهدناه في عام 2023، ويتوقع العلماء أن يكون العام المقبل هو الأكثر سخونة في سجل التاريخ.

أكد العالم المناخي أندرو ديسلر من “جامعة تكساس” هذا التوقع.



شهد عام 2023 ارتفاعًا في درجات الحرارة وظواهر مناخية ملحوظة في عدة دول حول العالم.

وفقًا لدراسة حديثة، يتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاعًا أكبر في درجات الحرارة على وجه الأرض.

من خلال متابعة الأحداث الجوية في العديد من الدول، يظهر وجود عواصف، فيضانات، وحرائق، إلى جانب تساقط الثلوج وزيادة كميات الأمطار.

وقد حطمت حرارة المحيطات أرقامًا قياسية خلال هذا العام.

مع ذلك، يشير تحذير الخبراء إلى أن الأسوأ قد لا يأتي بعد، حيث يتوقعون أن يكون عام 2024 هو الأكثر سخونة في سجلات التاريخ.

ويعزو هؤلاء الخبراء هذا التسارع في الاحتباس الحراري، مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات الجافة في المناخ، مع تداول تحذيرات حول احتمال زيادة حوادث حرائق الغابات.

يُشير العلماء إلى أنه منذ بداية الحقبة الصناعية، شهدت درجات حرارة الكرة الأرضية ارتفاعًا بنسبة 1.1 درجة مئوية.

ويحذرون من أن تجاوز هذا الحد يمكن أن يدفع الأرض نحو حالة سخونة قد تجعلها غير صالحة للعيش.

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