مضاعفة سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس

رفعت الخطوط الحديدية سعر تذكرة النقل بقطار الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية لتصبح 5000 ل.س بدلاً من 2500 ل س، في الوقت الذي أصدرت فيه أسعار مخفّضة لشريحة واسعة من مستخدمي القطار بشكل دائم.

وعزا مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس المهندس لبيب حمدان السبب وراء رفع أسعار تذكرة النقل للخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، إضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى.

ولفت حمدان إلى إصدار لوائح بأسعار مخفّضة تشمل فئتين، الأولى يأتي فيها التخفيض بنسبة 20% تشمل جميع العسكريين وعائلاتهم، العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم، الصحفيين وعائلاتهم، الطلاب، الفنانين، الشبيبيين، موظفي وزارة الدفاع من الحلقة الأولى والثانية وعائلاتهم، عناصر الإطفاء، بمبلغ قدره 4000 ل.س بدلاً من 5000 ل.س.

وأضاف: أما الفئة الثانية بنسبة 50%، وتشمل عائلات الشهداء، حاملي بطاقة جريح وطن ومرافق واحد معه، كبار السن من عمر 60 فما فوق، عائلات أعضاء مجلس الشعب، المنتسبين لاتحاد الكتاب العرب، والصم والبكم والمكفوف ومرافقه، ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق واحد معه، المعلمين، بمبلغ وقدره 2500 ل.س بدلاً من 5000 ل.س.

وأشار حمدان إلى الاشتراك الشهري الذي يستفيد منه بشكل كبير مستخدمو القطار بشكل يومي لمدة شهر، حيث تبلغ قيمة الاشتراك 140 ألف ل.س على محور طرطوس- اللاذقية، و112 ألف ل.س شريحة مخفضة أولى، و70 ألف ل.س شريحة مخفّضة ثانية.

وأكد حمدان أنه تم صباح يوم أمس الثلاثاء استئناف رحلات القطار بين طرطوس واللاذقية، بعد انقضاء العطلة، بمعدّل أربع رحلات يومية، وفق التعرفة الجديدة والتخفيضات المحددة.

الجدير بالذكر أن عدد المحطات بين محطتي طرطوس واللاذقية، يبلغ 8 محطات وهي رويسة، مرقية، القوزي، بانياس، السن، جبلة، محطة جبلة وشربيت.

وبلغت حجوم النقل بالقطارات خلال عام 2023 نحو (460 ألف راكب + 1.2 مليون طن من البضائع؛) بحسب بيانات وزارة النقل.

وتساهم القطارات تساهم بشكل كبير في حلحلة أزمة المواصلات، والتخفيف من الأعباء المادية خاصة بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات الذين يتنقلون يومياً بين محافظتي اللاذقية وطرطوس، خاصة أن تذكرة السفر في القطار أقل بمقدار النصف عن تسعيرة السرافيس.



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