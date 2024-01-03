السورية للاتصالات تحدد مؤقتاً مراكز معينة لتسديد الفواتير نقداً

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن لمشتركي خدماتها ولفترة مؤقتة تسديد فواتيرهم ومستحقاتهم المالية عن شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين نقداً في عدد محدد من مراكز خدمة المشتركين للسورية للاتصالات ضمن المحافظات، ولفترة مؤقتة.

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان لها أن المراكز المحددة هي (النصر) في دمشق وريفها، و(طرطوس1) في طرطوس، و(السويداءالأول) في السويداء، و(البعث) في القنيطرة، و(درعا المحطة) في درعا، و(القوتلي) في كل من حمص وحماة، و(الجميلية) في حلب، و(الحسكة الأول والقامشلي) في الحسكة، و(خان شيخون) في إدلب، و(دير الزور الثاني) في دير الزور.

ولفتت السورية للاتصالات إلى أن إمكانية التسديد في المراكز المذكورة خلال أيام الدوام الرسمي، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وكانت السورية للاتصالات أعلنت في تشرين الثاني الماضي أنه بدءاً من تاريخ اليوم سيتم تسديد فواتير خدماتها المقدمة لمشتركيها عبر أقنية الدفع الإلكتروني، وإيقاف التسديد بالطريقة التقليدية (نقداً) من خلال مراكز خدمة المشتركين للسورية للاتصالات.

