بريطانيا: تراجع تضخم أسعار الغذاء إلى أدنى مستوى منذ حزيران 2022 

انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية في متاجر بريطانيا بشكل حاد في كانون الأول الفائت إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث تنافست المتاجر على الأسعار لجذب المتسوقين في عيد الميلاد.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني، إن تضخم أسعار الغذاء تباطأ إلى 6.7% الشهر الماضي، بانخفاض عن 7.7% في تشرين الثاني، وانخفض الرقم للشهر الثامن على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ حزيران 2022.

وأضاف: خفض العديد من المتاجر الكبرى أسعار الخضروات التقليدية التي تستخدم بكثرة خلال فترة الأعياد، بما في ذلك البطاطس والكرنب والجزر، إلى أقل من 20 بنسا (0.25 دولار) في الأسبوع الأخير قبل عيد الميلاد لجذب المتسوقين، وانخفضت أسعار النبيذ الشهر الماضي، وفقا لاتحاد التجزئة.

وقال مايك واتكينز، رئيس قسم تجارة التجزئة والأعمال في شركة "نيلسن آي كيو" (NielsenIQ)، التي تنتج البيانات الخاصة باتحاد التجزئة البريطاني، إن العروض الترويجية في تجارة التجزئة للأغذية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات في كانون الأول.

وقال الاتحاد: إن الرياح المعاكسة قد تمنع تجار التجزئة من خفض الأسعار بقدر ما كانوا يأملون في عام 2024، وسيتعين على الشركات أن تواجه زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور الوطنية اعتباراً من نيسان إلى جانب ارتفاع معدلات الأعمال وعمليات الفحص الجديدة بشأن الحدود التي يجريها الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني: سيواصل تجار التجزئة بذل كل ما في وسعهم لإبقاء الأسعار منخفضة في عام 2024.

