ارتفاع قياسي بأسعار الذهب في سورية بأكثر من 156% خلال العام 2023

شهدت أسواق الذهب السورية في العام 2023، تطورًا دراماتيكيًا، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة فاقت 156%. ليسجل مستويات تاريخية و قياسية، هذا الارتفاع القياسي للأسعار يعكس التحولات الكبيرة في سوق الذهب السوري خلال هذا العام الماضي، مما يتسبب في انعكاسات اقتصادية وتحديات متزايدة.



وارتفع غرام الذهب عيار 21 قيراط من 325 ألف ليرة في بداية العام 2023 إلى 828 ألف ليرة بنهاية العام ، عند أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري، فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط من 278571 ألف ليرة سورية إلى 709714 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 154%.



كما وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية وقياسية في العام 2023، إذ قفز سعرها من 12مليون ليرة سورية إلى 30 مليون 820 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 156%.



وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط من 2 مليون و 830 ألف ليرة سورية، إلى 6 ملايين و 990 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 146%.



وبذلك تكون أسعار الذهب في سورية قد قفزت بشكل قياسي و جنوني خلال العام الحالي 2023، ليواصل سعر الغرام صعوده القياسي والتاريخي الذي سجله خلال السنوات العشرة الاخيرة.



ودائما ما كانت تبرر جمعية الصاغة ارتفاع اسعار الذهب بالأونصة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، حتى إن التوقعات تشير لاستمرار الارتفاع طالما الحرب لازالت قائمة.



هذا وكان الرئيس بشار الأسد، اصدر خلال العام الماضي، القانون رقم (34) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

