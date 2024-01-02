جيش الاحتلال يسحب 5 ألوية من الجبهات

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن قرار سحب خمسة ألويات من قطاع غزة بعد تقييم الأوضاع والعمليات العسكرية. وأشارت إلى أنه تم سحب لواءين على وجه الخصوص من قوات الاحتياط ضمن هذه الخطوة.

في سياق آخر، أفادت مصادر اعلامية بسقوط العديد من الشهداء المدنيين في غارات إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، حيث شملت المخيمات والمدارس ومنازل الأهالي.

تفصيلًا، أعلن عن سقوط 64 شهيداً في غارات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في القطاع خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن 40 شهيدًا على الأقل، معظمهم لا يزالون تحت الأنقاض في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87، حيث يستمر القصف الإسرائيلي المكثف على مختلف المدن في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتصاعد التوتر في المنطقة.

