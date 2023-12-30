فرار بعض مرتزقة  قناة أورينت من تركيا

تمكن مدير قناة “أورينت” السورية المعارضة، علاء فرحات، والإعلامي أحمد ريحاوي، المدير التحريري للقناة، من الهروب خارج الحدود التركية، بعد صدور حكم قضائي غير نهائي يقضي بسجنهما لمدة ست سنوات.

ونشر السيد فرحات صورة له رفقة ريحاوي في اليونان على حسابه في “فيس بوك”، حيث علق قائلاً: “قشق.. تم الهروب من تركيا”، ملمحاً بذلك إلى الانتقال غير الشرعي من البلاد.

قبل أسبوع، أصدرت المحكمة التركية حكماً يقضي بالسجن لمدة ست سنوات، قابل للاستئناف، ضد كل من علاء فرحات وأحمد ريحاوي، بسبب اتهامهما بـ “الإساءة للجمهورية التركية” في إطار حلقة برنامج “تفاصيل” التي شهدت تصاعد التوتر اللفظي، وتناولت “انتهاكات الجندرما التركية” في مارس الماضي.

وبعد المشادة وطرد ريحاوي للضيف التركي، أوكتاي يلماز، اعتقلت السلطات التركية الصحفيين السوريين.

على الرغم من الإفراج عنهم بعد أسبوع تقريباً، لا يزالون ممنوعين من السفر في إطار التحقيق الجاري في القضية.

يذكر أن قناة “أورينت” السورية المعارضة، أُغلقت قبل فترة وجيزة دون ذكر تفاصيل أو أسباب الإغلاق.

يتحدث بعض الموظفين عن “ضغوط” تعرضوا لها وأبلغهم بها علاء فرحات.

الحرة