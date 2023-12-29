استشهاد 35 فلسطينياً في قصف لمخيمي النصيرات والمغازي

استشهد 35 فلسطينياً وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيمي مخيم والمغازي وسط قطاع غزة المنكوب.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن 20 فلسطينياً استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشارت المصادر الطبية إلى وجود عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل لم تتمكن فرق الإنقاذ والإسعاف من الوصول إليهم، بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية الليلة الماضية، وسط وجنوب قطاع غزة بشكل مكثف، حيث ارتفع عدد شهداء منطقة الفخاري شرق خان يونس إلى 11 شهيداً، إضافة إلى استشهاد 21 آخرين في رفح جنوب القطاع، كما استشهد 14 فلسطينيا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 20 مجزرة في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها 210 شهداء و360 جريحاً ليرتفع عدد ضحايا العدوان منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 21320 شهيداً و55603 جرحى.