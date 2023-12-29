عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف مساء أمس نقاطاً في المنطقة الجنوبية، ولعدوان آخر استهدف فجر اليوم عدداً من المناطق في محيط دمشق، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأضاف المصدر: إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات.

كما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي آخر فجر اليوم استهدف عدداً من المناطق في محيط دمشق.

وقال مصدر عسكري: إنه “حوالي الساعة 20: 1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق”.

وبين المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.