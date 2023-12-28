برنامج الأغذية العالمي: نحتاج 593 مليون دولار لتنفيذ أنشطتنا في سورية لستة أشهر

أعلنت منظمة برنامج الأغذية العالمي «WFP» التابعة للأمم المتحدة، أنها بحلول الشهر الحالي، ستنهي برنامج المساعدة الغذائية العامة إلى سورية.



وقالت المنظمة: بحاجة لتمويل قدره 593 مليون دولار أميركي لتنفيذ أنشطتها في سورية خلال الأشهر الستة المقبلة.



واضافت المنظمة: ساعد برنامج الأغذية العالمي 3.3 ملايين شخص في جميع أنحاء سورية خلال تشرين الأول الماضي، بما في ذلك نحو 201 ألف شخص من خلال التحويلات النقدية بقيمة 2.8 مليون دولار أميركي.



وأوضحت أنه في ظل تضاعف أسعار المواد الغذائية في سورية منذ بداية عام 2023، فإن الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور لا تستطيع تحصيل سوى 20 بالمئة من احتياجاتها الغذائية الشهرية.



وأضاف التقرير: بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتعددة على مطاري دمشق وحلب، تجمدت عمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة «UNHAS» في سورية منذ الـ12 من تشرين الأول الماضي حتى الآن، ويستكشف برنامج الأغذية العالمي خيارات لاستئناف العمليات.



وكان برنامج الأغذية العالمي، حدد في الرابع من الشهر الحالي، موعد انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل بسبب النقص الحاد»

في التمويل، في حين أعلن أنه سيواصل المساعدات الغذائية "الطارئة فقط" لفئات محددة.