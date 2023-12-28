تعديل قادم: زيادة في  تعرفة وسائط النقل بعد ارتفاع أسعار البنزين في دمشق!!

أوضح مصدر في المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق، بأنه سيتم وبالتعاون مع الجهات المعنية دراسة تعديل تعرفة أجور وسائط النقل العاملة على البنزين وفق الزيادة التي طرأت على مادة البنزين، مؤكداً أنه ولغاية الآن لم يتم صدور قرار بتعديل التعرفة.

وأكد المصدر أن أي مواطن يتعرض للاستغلال من السائقين ويشعر بغبن بالتعرفة التي يطلبها منه السائق بإمكانه تقديم شكوى مباشرة إلى عناصر فرع مرور دمشق المنتشرين بمختلف مراكز المدينة، أو تقديم شكوى لحماية المستهلك عبر رقم هاتف الشكاوى المخصص لهذا الشأن.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت قبل أيام سعر لتر بنزين أوكتان 90 ليصل إلى 9000 ليرة، ما دفع سائقي التكاسي لوضع أجور خيالية مستغلين حاجة الناس نتيجة قلة وسائل النقل العامة خلال العطلة.

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