8 سرافيس تستقل سياحية خاصة لسرقة المازوت في ريف دمشق !

ضبطت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات بالتعاون مع إدارة الأمن الجنائي لثمانية أجهزة تتبع الكتروني GPS مجمعة في مركبة سياحية خاصة وفقاً لما كشفه مصدر في وزارة النفط.

وأوضح المصدر أن الأجهزة تعود إلى عدد من سرافيس تعمل على خط دمشق التل بهدف التلاعب بكميات المازوت المخصصة والاتجار بها

وأوضح المصدر أن قيمة الكميات المتاجر بها يقدر بنحو 132 مليون ليرة شهرياً، مؤكداً أنه تم توقيف المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

الوطن