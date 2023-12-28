 إيقاف تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم 40 لعام 2012

أوقفت محافظة دمشق تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، مؤكداً العمل على تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة ضمن إطار التشدد في قمع المخالفات، علماً أن التسوية للمخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم.

وجاء هذا التوجه استناداً إلى اجتماع عقده المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وخرج بعدد من القرارات والتوصيات، علماً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وجهت مؤخراً تعميماً إلى المحافظين متضمناً محضر الاجتماع مع دعوة للتقيد بمضمونه واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوضع كل القرارات والتوصيات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ.

واعتبر المصدر أن السنوات الماضية كانت كفيلة بتسوية أي مخالفة بناء، حيث لم يعد هناك مبرر للتسوية بعد الآن، مبيناً أنه تمت خلال السنوات الماضية تسوية عشرات الآلاف من المخالفات، ولم يعد هناك تسوية على الإطلاق.

هذا وخلص الاجتماع إلى أنه «آن الأوان لإيقاف تسوية مخالفات البناء ولاسيما بعد مرور 11 عاماً على صدور المرسوم رقم 40، بسبب عدم إرسال المحافظات لجداول جرد المخالفات قبل صدور المرسوم أو جداول الكشف الحسي للتصاريح المفترض إنجازها قبل نهاية عام 2012، والتي تعد أساساً للتسوية وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور».

وفي سياق متصل، بينت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية أنه تم تنظيم 1980 ضبط إشغال على الأملاك العامة بحق المخالفين من أصحاب المحال والمطاعم والأكشاك المخالفة بقيمة وصلت إلى حدود 750 مليون ليرة وذلك منذ بداية العام.

ونوهت جورية بقيام الورشات بإزالة الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأملاك العامة إضافة لإزالة الحواجز والإطارات والسلاسل المعدنية المخصصة لحجز مواقف غير نظامية للسيارات.

وقالت: ضمن خطة دوائر الخدمات للنهوض بالواقع الخدمي قامت ورشات المديرية بأعمال تأهيل وصيانة عدد من المرافق العامة في المدينة وأحيائها من ساحات وأرصفة وأطاريف ومنصفات وإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والأملاك العامة وترميم الحفر بمادة المجبول الإسفلتي وترحيل أتربة وأنقاض من الشوارع العامة والأحياء.

كما لفتت إلى القيام بأعمال تأهيل وصيانة للعديد من الأرصفة على صعيد تركيب بلاط بمساحة تقدر بنحو 5 آلاف متر مربع، إضافة إلى ترميم أطاريف بمساحة نحو 4 آلاف متر طولي، وترحيل 13 ألف متر مكعب من الأتربة والأنقاض، ناهيك عن صيانة حجر اللبون وتعزيل وتنظيف معظم المطريات بالمدينة وإزالة 39 مولدة مخالفة و697 لوحة إعلانية مخالفة.

وأكدت مديرة دوائر الخدمات أنه تم التشدد في قمع مخالفات البناء، مبينة صدور قرار هدم فوري بحق أكثر من 150 مخالفة (قيد البناء) في عدد من أحياء دمشق، إضافة إلى وجود تنظيم عدد من ضبوط المخالفات مثبتة القدم قسم كبير منها تمت تسويته.

وأشارت جورية إلى القيام بجولات لضبط التعدي على الأملاك العامة بشكل يومي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض الغرامات المالية اللازمة إزاء أي مخالفة وذلك على المتر المربع، مع تنظيم ضبوط الإشغال اللازمة بحق مختلف المخالفات من المحال والمطاعم والأكشاك المخالفة.



الوطن