القوات الجوية الروسية تدك مواقع عسكرية في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية أن القوات الجوية الروسية قامت بتنفيذ ضربات جوية في محافظة إدلب السورية، استهدفت مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية التي كانت متورطة في هجمات مستفزة ضد الجيش السوري.

أدلى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد أن الغارات الجوية تمت في 25 ديسمبر واستهدفت مراكز للجماعات المسلحة ذات الطابع غير القانوني، المشتركة في هجمات استفزازية ضد القوات الحكومية السورية.

وفي سياق التقرير، أشار كوليت إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير مركزين للمراقبة ومستودعات للعتاد.

يذكر أن المركز الروسي للمصالحة كان قد أعلن منذ أسبوع عن توجيه ضربة جوية إلى مواقع المسلحين في إدلب، مما أدى إلى تدمير ورش لتجميع وتصليح الطائرات المسيرة والقضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين



RT