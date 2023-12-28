الأمن العام السعودي يعتقل 6 مقيمين سوريين

أكدت السلطات الأمنية السعودية، مساء الأحد، أنها تمكنت من القبض على ستة مقيمين سوريين بتهمة سرقة المركبات واستخدامها في سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت منازل ومحلات واستراحات في منطقة الرياض.

أفاد الأمن العام السعودي في تغريدة عبر حسابه على منصة “تويتر” بأن شرطة محافظة الخرج في الرياض نجحت في اعتقال هؤلاء المتهمين الستة الذين ارتكبوا جرائم السرقة والسطو.

وفقًا لإعلان الأمن العام السعودي، قام المعتقلون بالاعتداء على منازل ومحلات واستراحات، إضافة إلى مبان قيد الإنشاء، حيث نفذوا عمليات السطو واستولوا على مبالغ نقدية وممتلكات شخصية وأجهزة إلكترونية.

وأشارت السلطات إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتهمين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام الأمن العام السعودي بنشر صور للمقيمين الستة دون عرض وجوههم.



(CNN)