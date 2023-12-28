هذه هي الفيروسات الأكثر انتشاراً في سوريا

بين رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة الدكتور مصطفى صالح: أن فيروسات الإنفلونزا، الفيروس المخلوي التنفسي، فيروس كور.و.نا، الفيروسات الغدية، الالتهابات الرئوية، التهاب الجيوب ، هي الفيروسات الأكثر انتشاراً في هذه الفترة من السنة هي ، موضحاً أن أبرز الأعراض المشتركة للأمراض الأكثر انتشاراً في هذه الفترة هي: الحمى، الصداع، السعال الجاف، الوهن العام، انسداد واحتقان الأنف، بحة الصوت.

ويوجد عوامل متعددة تساهم في الإصابة بهذه الأمراض، كإغلاق النوافذ والأبواب في فصل الشتاء لمنع دخول الهواء البارد، حيث يساهم بارتفاع فرصة انتقال الفيروس بين الأشخاص، وهو ما ينطبق أيضاً على وسائل النقل العام، إضافة للهواء الجاف في فصل الشتاء ما يؤدي إلى بطء إنتاج المادة المخاطية في الأنف والمسالك الهوائية بشكل عام ما يسهل من دخول الفيروس إلى الجسم، وقدرة الخلايا المناعية على بلعمة الأجسام الممرضة تنخفض في الشتاء، ناهيك بنشاط الفيروسات وقدرتها على تخطي جدار الخلايا الذي يرتفع في فصل الشتاء.

تشرين