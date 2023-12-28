رئيس الجمعية الفلكية السورية يحذر.. هل سنشهد زلزالاً جديداً؟

حذر رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري من الأخذ بكلام المنجمين الذي سيبث على عدة قنوات خلال يوم رأس السنة لأنه كلام غير علمي، ولأن الطاقات الكامنة تلك تحتاج لوقت يمتد من مئة لـ 200 عام لتتشكل من جديد تحت القشرة الأرضية قائلاً : لا يوجد أي طاقات دفينة تحت القشرة الأرضية تسمح بنشوء زلزال آخر، ونرجوا من الأخوة المواطنين التحلي بالوعي.

وتابع العصيري :نشهد تغيرات واضحة الآن على المناخ ودرجات الحرارة بشكل عام، وذلك بسبب الاحتباس الحراري وتفاعله، والذي سنشعر بآثاره الأيام المقبلة من خلال هطول الأمطار السيلية في الساحل السوري اعتباراً من يوم غد، والذي نعتبره أول أيام الشتاء فلكياً و رسمياً، و سيمتد بعدها لمحافظة دمشق، وسيتبعه حالة من الاستقرار الجوي.

و الخطوة الأولى والأهم لتدارك آثار الاحتباس الحراري هو زيادة الغطاء النباتي، ونتوقع في نهاية عام 2025 تحسن واقع الطقس بشكل نسبي، وعودة أجواء الفصول كما يجب أن تكون، وذلك بسبب انتهاء ظاهرة النينو.

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