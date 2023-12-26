إصابة 3 جنود أمريكيين أحدهم بحالة خطرة في هجوم بالعراق.. وواشنطن ترد

قصف جيش الاحتلال الأمريكي مواقع عراقية وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك، وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في بيان، إنّ “القوات المسلّحة الأمريكية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها”، وأضاف أنّ “هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنّتها مليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم”.

من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون، في بيان، إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أمريكيين بجروح، أحدهم حالته خطرة وفقاً لموقع عربي 21 .

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات ضد أهداف كتائب حزب الله في العراق ردا على الهجمات المتعددة ضد قوات التحالف في العراق وسوريا ، وذكرت القيادة في بيان لها على موقع إكس إن التقييمات الأولية تشير إلى أن هذه الغارات الجوية الأمريكية دمرت المنشآت المستهدفة ومن المحتمل أنها قتلت عددا من مقاتلي كتائب حزب الله في العراق.