عملية سلب على طريق المطار

نجح عناصر الشرطة في ناحية جرمانا بريف دمشق في القبض على فرد ينتمي إلى عصابة مختصة في سلب المواطنين والاعتداء عليهم في الطرقات وعلى طريق المطار، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم سرقة في المنازل والمحال التجارية، والتي أسفرت عن مقتل أحد أفراد العصابة.

كان عشرة مواطنين قد قدموا شكاوى إلى شرطة ناحية جرمانا بشأن تعرضهم للسلب والاعتداء من قبل مجهولين في مناطق متفرقة من المدينة وعلى طريق المطار، حيث تمكنت القوات الأمنية من تكثيف الدوريات والمراقبة وبنجاح إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة، المدعو (محمد . ع).

بعد تفتيشه والتحقق من هويته، تم العثور على خمس إذاعات بحث تتعلق بتهم السلب والاعتداء والسرقة.

خلال التحقيق معه، اعترف بانتمائه إلى عصابة تتألف من حوالي عشرة أشخاص، يقومون بأعمال السلب وسرقة المواطنين.

تمكنت الشرطة أيضًا من القبض على ثمانية أفراد آخرين من العصابة، حيث تم العثور على إذاعات بحث متنوعة بحقهم، وخلال التحقيقات اعترفوا بارتكاب عدة جرائم سلب للمواطنين والاعتداء عليهم في الشوارع وعلى طريق المطار، إضافة إلى سرقة منازل ومحلات تجارية في مناطق مختلفة من مدينة دمشق.

أفاد أحد المعتقلين أنه خلال توزيع الأموال المسروقة، حدث خلاف بينهم، مما دفع أحد أفراد العصابة، المدعو (محمد . ض)، إلى الهروب بسرعة واصطدامه بمركبة على طريق المطار، ما أدى إلى وفاته.

تمت استرداد عدد من الأجهزة الخليوية المسروقة ودراجة هوائية، بالإضافة إلى العثور على أسلحة بيضاء، وثلاثة (أمواس كباسة) تُستخدم في الاعتداء على المواطنين.

وعثر أيضًا على حقائب مسروقة وأدوات خلع وكسر بحوزة المعتقلين.

تستمر التحقيقات لاعتقال جميع الأشخاص المتورطين وتقديمهم إلى القضاء المختص لتلقي العقوبة المناسبة.



صاحبة الجلالة