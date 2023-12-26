السفير الإيراني لدى سورية يكشف تفاصيل استهداف رضي موسوي

نقل السفير الإيراني لدى سورية، حسين أكبري، تفاصيل حادثة استشهاد القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني، رضي موسوي، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على ريف دمشق في سورية، خلال تصريح أدلى به الاثنين.

وصرّح أكبري لوكالة “مهر”:“كان موسوي في السفارة عند الساعة 14:00 ظهرًا، ثم توجه إلى منزله في منطقة السيدة زينب بعد ذلك”.

وأضاف : “تعرّض منزله لثلاثة صواريخ على الأرجح من قبل الكيان الصهيوني حوالي الساعة 16:20 بعد الظهر، مما أسفر عن تدمير المبنى واكتشاف جثة الشهيد في ساحة البناء”.

أشار السفير الإيراني إلى وظيفة موسوي كدبلوماسي والمستشار الثاني في سفارة بلاده، وأكد أنه كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وإقامة دبلوماسية.

وأوضح أن هجوم إسرائيل يُعتبر جريمة بموجب الاتفاقيات الدولية لعامي 1961 و1973، معتبرًا إياه تعديًا على المنطقة الأمنية في سورية.

سابقًا، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن استشهاد رضي موسوي نتيجة للقصف الإسرائيلي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأفادت وكالة “تسنيم” بأن “رضي موسوي، أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سورية، استشهد خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف المنطقة”.



RT