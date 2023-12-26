الكهرباء بصدد رفع الكيلو واط إلى 1500 ليرة

تدرس وزارة الكهرباء توحيد استجرار أسعار الكهرباء (الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة من التقنين) ليصبح سعر الكيلو واط الواحد 1500 ليرة بعد أن كان للصناعيين والسياحة ب600 والخطوط المعفاة 800 ليرة وهي التسعيرة التي تم اعتمادها بتاريخ الاول من أيلول/سبتمبر عندما تم إعلان رفع الدعم عن العديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة السورية

وكشفت مصادر في وزارة الكهرباء أن الدراسة انتهت وهي بصدد التنفيذ مطلع العام القادم .

وتعاني المحافظات السورية من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة قد تصل الى 20 ساعة قطع ، وكان من المتوقع أن يتم تحويل كمية الكهرباء المحولة إلى معامل الأسمدة المستثمرة من قبل شركة روسية، والبالغة 20 ميغا واط، للاستخدام المحلي وفقا لقرار حكومي سابق ، إلا أن الحكومة السورية تراجعت عن القرار، واعطت الإذن باستمرار تزويد المعامل بالكهرباء.

ولم يتضح إذا ما كان تراجع الحكومة ناتجا عن اتفاق جديد مع الجانب الروسي او تعديل في بنود الاتفاق السابق

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