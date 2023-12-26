الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية جنوبي دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية اسرائيلية جنوبي دمشق أمس الاثنين ، في حين أصاب أحد الصواريخ الإسرائيلية بناءً في إحدى المزارع في محيط السيدة زينب ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

ووفقاً المعلومات الأولية فقد سقط ضحايا وإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على المنزل.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، اطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها.

وأعلنت الدفاع السورية في بيان: “إصابة عسكريين سوريين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق”.

سبوتنيك