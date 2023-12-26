وساطات روسية لإعادة الغاز الى معمل الأسمدة

26-12-2023

وساطات روسية لإعادة الغاز الى معمل الأسمدة

بناءً على الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة السورية تم وقف معمل الأسمدة بمليون ونصف المليون متر مكعب من الغاز .

وذكر مصدرإعلامي أن وساطات روسية تضغط لدى الحكومة السورية لإعادة إمداد معمل الأسمدة بالغاز والتغذية الكهربائية الضخمة اللازمة لإنتاج المعمل، لكن مشاورات تجري في أروقة الحكومة عن الجدوى الاقتصادية للاستثمار، لاسيما أن المستثمر لم يلتزم ببيع ٣٠٪ من الإنتاج في الأسواق المحلية.

كما أكد المصدر أن وزارة الكهرباء هي بأمس الحاجة حاليا لمصادر الطاقة، وخاصة في فترة الأعياد حيث يشتد البرد ما يتطلب المزيد من الطاقة لتغذية المحافظات السورية.

وكان عرنوس طالب إضافة إلى قطع الغاز عن معامل الأسمدة بالبحث عن “خيارات بديلة” للاستثمار الروسي، وهو ما اعتبرته المصادر توجها حكوميا حاسما نحو إلغاء العقد.

 

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