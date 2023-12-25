25-12-2023
توقيف شخص لإقدامه على سرقة أكثر من ( ٣٠ ) عيادة ومكتب في طرطوس
أثناء قيام دورية من قسم المدينة الغربي في طرطوس بأداء مهامها وبمحلة شارع هنانو اشتبهت بشخص بدخوله عدة أبنية لمحلات في الشارع المذكور ليلاً وعند اقتراب الدورية منه حاول الهروب فتم إلقاء القبض عليه وبتحري ملابسه عثر على محفظة وبضمنها (مفك براغي وبانسة ومجموعة مفاتيح وقفل مكسور وقفازات) ،وبالتحقيق معه اعترف بسرقته أكثر من ( ٣٠ ) عيادة ومكتب ومركز طبي في طرطوس عن طريق الخلع والكسر وسرقة محتوياتها من (مبالغ مالية- أجهزة كمبيوتر محمول - أجهزة الكترونية).
تم مصادرة أدوات السرقة ونظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.
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