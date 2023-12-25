العراق يؤكد جاهزيته تزويد سورية بـ الكهرباء لكن في حال؟!

بحث سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح، مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، استكمال اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين في منطقة البوكمال- القائم، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية.

وأوضح الدندح، أنه بحث مع وزير الكهرباء العراقي، إمكانية الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين في منطقة البوكمال- القائم، إضافة إلى إمكانات تبادل الخبرات في مجالات الطاقة والزيارات وإعداد الدراسات المطلوبة.

وقال: بعد رأس السنة سيقوم الوزير العرثي، بزيارة إلى سورية مع وفد فني لمناقشة عملية الربط وتجهيز مسارها الممتد بين البوكمال السورية والقائم العراقية.

وأشار بحسب وسائل إعلام عراقية، إلى أن عملية الربط تتم تحديداً في منطقة التيّم في سورية ومنطقة القائم في العراق، موضحا أن العراق أجرى عملية ربط كهربائي مع إيران والسعودية والأردن ويريد الربط أيضاً مع سورية.

وأضاف الدندح، أن عملية تبادل الطاقة ضمن هذا الربط مستقبلاً من الممكن أن تتم بعد ستة أشهر أو بعد سنة، مبيناً أن العراق أيضاً يعاني من نقص في الكهرباء وهو يستجرها من السعودية ومن إيران ومن الكويت.

وأوضح الدندح أن العراق في حال توافر لديه فائض من الكهرباء لن يتوانى في إسعاف سورية التي تعاني من أزمة في توافرها، مضيفا: نحن نعول على إيران بأن تزود العراق وتزودنا أيضاً لأنه لديها زيادة في كمية الكهرباء، والربط الكهربائي بين العراق وسورية هو مشروع مستقبلي، وعندما يكون العراق ليس بحاجة إلى الكهرباء فسيقوم بتزويدنا بها.