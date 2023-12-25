25-12-2023
عرض غزال سوري نادر للبيع
عرض أحد الاشخاص عبر الفيسبوك غزال اليحمور السوري للبيع بمبلغ 8 ملايين ليرة
الغزال المعروض يبلغ من العمر 9 أشهر ويعتبر من الانواع النادرة الموجودة في سورية ويقتصر وجوده على غابات الساحل السوري
وسبق وانقرض في الاردن ولبنان وفلسطين
وهو مهدد بالانقراض لسببين : تراجع مساحة الحراج بسبب الحرائق والتحطيب والسبب الثاني الصيد الجائر العشوائي غير الخاضع لأي ضوابط
بالرغم من أن القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري يمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة أو اجزائها سواء كانت من الأنواع المقيمة أو المهاجرة
اثر برس
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