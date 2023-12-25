25-12-2023
وزارة التجارة الداخلية ترفع أسعار المحروقات!
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، في سياق نشرتها التي تصدر كل أسبوعين.
وبموجب النشرة الجديدة، فإن الوزارة رفعت سعر لتر بنزين أوكتان 90 ليصل إلى 9000ليرة، فيما خفضت سعر لتر أوكتان 95 وأصبح 12160 ليرة وسعر لتر مازوت الحر 10900 ليرة.
وحددت الوزارة سعر غاز سائل دوغما 10483730 ليرة للطن، كما حددت سعر طن الفيول 6634740 ليرة للطن.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية، أعلنت في 11كانون الأول الجاري، عن رفع سعر مادة البنزين أوكتان 90 إلى 8500 ل.س، وتخفيض سعر مادة البنزين أوكتان 95 إلى 12270 ل.س، وسعر المازوت الحر إلى 11120 ل.س، وحددت سعر غاز سائل دوغما إلى 10438450 ليرة للطن، كما حددت سعر طن الفيول 6925935 ليرة للطن.
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