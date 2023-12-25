تصاعد ألسنة اللهب من مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا جراء غارات  

25-12-2023

تصاعد ألسنة اللهب من مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا جراء غارات  

شهدت بعض المواقع النفطية غارات جوية غالباً مصدرها تركي بحسب موقع « RT24» في مواقع نفطية بالقرب من بلدة تربسبيه بريف القامشلي الشرقي في سوريا.

وحسب الموقع فقد تم استهداف مركز نفطي في “ديريك”، ولفت إلى أن حقل “عودة” بريف القامشلي الشرقي عادة ما تتخذه القوات الأمريكية في سوريا مركزا للتجمع فيه، وهو أقرب ما يكون إلى قاعدة مؤقتة للجيش الأمريكي ، و مواقع نفطية في محيط قاعدة الرميلان قرب “ديريك”.

وفي وقت سابق من مساء السبت 23/12/2023، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق ضد “حزب العمال الكردستاني” المحظور في البلاد، وذلك بعد مقتل 12 من جنود الجيش التركي.

ومن المعروف أن عملية “المخلب القفل” التركية انطلقت في شمال العراق في أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لـ”حزب العمل الكردستاني” في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي سوريا والعراق.

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