رفع سماد اليوريا للمرة الثانية بأقل من شهر

للمرة الثانية خلال أقل من شهر تم رفع أسعار الأسمدة بنحو مليون ليرة للطن من سماد اليوريا.

القرار لقي استهجاناً ورفضاً نظراً لتأثيره على الإنتاج الزراعي والتسبب بشكل مباشر في عزوف عدد من المزارعين عن الزراعة هو ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

ووفقاً للقرار، أعلن المصرف الزراعي استئناف عملية بيع الأسمدة للفلاحين لمحصول القمح حصراً بسعر 8.900.000 ليرة للطن الواحد من سماد يوريا 46%، فيما بقي سعر طن سوبر فوسفات 46% بسعر 6 ملايين ليرة.

مصدر خاص في المصرف الزراعي اعتبر أن الأسعار الجديدة للأسمدة جاءت نتيجة تغير سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، كما أن جميع الارتفاعات سببها ارتفاع تكاليف الاستيراد، مشيراً إلى أن عمليات دفع فواتير المستوردات تتم لدى وصول كل باخرة على حدة، ولايدفع قيمة العقد كاملاً، وبالتالي إذا تغير سعر الصرف خلال الفترة القادمة سيتم تعديل أسعار الأسمدة.

وأضاف المصدر: ستصدر أيضاً أسعاراً جديدة لسماد السوبر فوسفات، وسماد كالينترو رافضاً تحديد نسبة الزيادة في سعرها.

وأشار المصدر إلى أنه رغم هذا الارتفاع في الأسعار فإنها تبقى أقل في السوق السوداء حيث يباع الطن ب 16مليون ليرة، مضيفاً: أنه تم استئناف عمليات البيع يوم أمس لجميع أنواع الأسمدة، فالفلاح يريد تأمين حاجته من الأسمدة لمحصول القمح مهما كلف الثمن نتيجة نقص المادة في الأسواق.

ونوه المصدر إلى أن معمل الأسمدة في حمص عاود الإنتاج منذ فترة بسيطة، ولكن أسعاره أعلى من سعر المستورد.

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي رفعت اللجنة الاقتصادية أسعار الأسمدة، وحددت سعر مبيع طن سماد اليوريا ب 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين ليرة للطن، كما حددت سعر طن سماد سوبر فوسفات ب 6 ملايين ليرة، وسماد كالينترو بسعر 5 ملايين ليرة للطن.

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