عملية طوفان الأقصى… أبرز التطورات

24-12-2023

عملية طوفان الأقصى… أبرز التطورات

– وسائل إعلام فلسطينية: 19 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس بينهم طفل استشهد برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر في المدينة

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي عشرات القنابل الفوسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن شمال قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية : 40 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم كندا غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– العدو الإسرائيلي يقر بمقتل 8 من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية : شهيد و4 إصابات جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غربي خان يونس جنوب قطاع غزة

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