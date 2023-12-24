عملية طوفان الأقصى… أبرز التطورات
– وسائل إعلام فلسطينية: 19 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس بينهم طفل استشهد برصاص طائرة مسيرة للاحتلال بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر في المدينة
– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي عشرات القنابل الفوسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن شمال قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية : 40 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم كندا غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة
– العدو الإسرائيلي يقر بمقتل 8 من جنوده خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية : شهيد و4 إصابات جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غربي خان يونس جنوب قطاع غزة
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