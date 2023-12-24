جندي إسرائيلي يشارك بالحرب باكياً : “من شدة خوفي أتبول على نفسي”!

تم تداول مقطع فيديو يظهر جنديًا إسرائيليًا يبكي أثناء حديثه بشكل مؤثر عن تجربته في معارك غزة.

يشير الجندي إلى تأثره النفسي حيث أصيب بأزمة جعلته يعاني من مشكلات نوم ويتبول على نفسه أثناء الليل.

يتحدث بغضب عن تجربته في مواجهة الأحداث الصعبة وكيف كان قريبًا من قتل امرأة عدة مرات.

الجندي يصف حالته النفسية بالقلق الشديد الذي يجعله يعتمد على الكحول للنوم، مما أدى إلى إدمانه عليها، ويفصح عن تخيله لأصوات ورائحة المعركة خلال الليل.

يطالب بعناية الدولة له وللمعاقين الناجمين عن الحرب، مشيرًا إلى أزمة الديون التي وصلت إلى 800 ألف شيكل والتي تركته مقيدًا في البنوك.

يشير التقرير إلى أن أكثر من 2800 جندي إسرائيلي يتلقون العلاج في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب في غزة.

يُظهر الجندي الذي يدعى آڤيحاي ليفي تحوله للإدمان على الكحول والتأثر النفسي الشديد.

تشير تقديرات إلى أن العدد الحقيقي للجنود المصابين قد يكون أكبر من الإحصاءات الرسمية، ويُسلط التقرير الضوء على الضغوط النفسية التي يعاني منها الجنود.



عربي بوست