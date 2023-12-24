27,500 حالة عودة عفوية للنازحين العائدين لسورية

أعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل حوالي 27,500 حالة عودة عفوية للنازحين في جميع مناطق سوريا، وهو رقم يتزايد بنسبة 930٪ مقارنة بالحالات المسجلة في سبتمبر الماضي.

ووفقًا لتقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم الجمعة، تشير الإحصائيات إلى أن 94٪ من هذه الحالات حدثت داخل محافظة إدلب. سجلت ناحية سرمين أكبر حركة عفوية في أكتوبر، حيث بلغ عدد الحالات 16,300، بينما وصل عدد الحالات في جسر الشغور إلى 4,100 حالة.

تشهد محافظة إدلب وريف حلب الغربي تدهورًا في الوضع الإنساني بسبب تصاعد الهجمات التي تشنها القوات الروسية والنظام السوري والميليشيات التابعة له، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة في الأشهر الأخيرة