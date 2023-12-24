مجندات إسرائيليّات يُهدّدن المقاتلين داخل القطاع!

قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بنشر مقطع فيديو دعائي يهدف الى رفع معنويات جنودها, يظهر مجندات في الجيش الإسرائيلي، وهن يرتدين عتادهن العسكري، مشاركات في الحرب على قطاع غزة.

في الفيديو، يظهر المجندات وهن يخلعن أقنعتهن ويفردن شعرهن، وفي الخلفية يُسمع لحن موسيقى غربية.

وقد أرفقت الوزارة الفيديو بتعليق يقول: “لبوات جيش الدفاع يعملن مع الأسود على دحر الفئران”.

فيما أثار المقطع سخرية كبيرة على مواقع التواصل العربية, وعلق ناشطون أن الجيش الاسرائيلي لم يستطع تحقيق تقدم مع زجه بنخبة مقاتليه كلواء جولاني الذي انسحب مثقلاً بخسائره, فها هو الان يستعين بـ 4 نساء!