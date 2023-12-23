إجازة استثمار لمشروع سكب وإنتاج الحديد الصناعي
منحت هيئة الاستثمار إجازة استثمار جديدة في محافظة حلب، لمشروع سكب وإنتاج الحديد الصناعي والأنابيب والبروفيل المستعمل والخردة المحضرة.
وبينت الهيئة أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت 196 مليار ليرة سورية، وطاقته الإنتاجية السنوية تصل إلى 32000 طن، وعلى صعيد فرص العمل التي يعد المشروع بتوفيرها، من المتوقع أن تصل إلى 194 فرصة عمل.
ووفقاً لبيان وزعته الهيئة، يكتسب المشروع أهميته من كون منتجاته رافداً أساسياً لقطاعات البناء والتشييد والعمل الإنشائي، والتطوير العقاري، والصناعة، والتي تشكل الدعامات الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى تأمينه العديد من فرص العمل عدا عن تأثيره الإيجابي للصناعات المرتبطة به.
ويقع هذا النوع من المشاريع ضمن لائحة الأولويات الاستثمارية التي تمليها استحقاقات إعادة الإعمار والتوسع العمراني لمواكبة الطلب على السكن، إضافة إلى مختلف المشاريع الإنشائية الكبيرة التي تتطلبها العملية التنموية بأبعادها المختلفة.
وكانت هيئة الاستثمار قد منحت سلسلة تراخيص لمشروعات تنموية أساسية لتلبية استحقاقات ملحّة لاستدراك الفجوة التنموية التي تسببت بها الأزمة والحرب على البلاد.
ووفقاً لمؤشرات النمو على مستوى تراخيص المشروعات الاستثمارية، يعتبر مراقبون أن عجلة نمو الاستثمارات بدأت تتسارع بوتائر مقبولة، وبما يجعل رأس المال الخاص شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية
الثورة
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