أعلاها 103 بشطحة في الغاب.. الأمطار تشمل كل مناطق حماة

بيَّنَ رئيس دائرة المناخ بزراعة حماة سامر هرموش أن أمطاراً غزيرة هطلت أمس في عموم محافظة حماة، وسجلت أعلى كمية في مدينة شطحة بمنطقة الغاب بنحو 103 مم.

وأوضح أن كميات الأمطار التي سجلت حتى السابعة من صباح اليوم ، كانت 70 مم في الرصافة ، و80 في وادي العيون ، و66 في مصياف ، و 87 في عين حلاقيم و40 في ربعو ، و30 في الحميري ، و 42.2 في محردة ، و 20 في حربنفسه ، و 38 في كفرزيتا ، و28 في حماة ، و 26 في صوران ، و 23.4 في سلمية ، و 18.4 في الصبورة ، و 17.8 في السعن و 14 في عقيربات و25 في الشيخ علي كاسون ، و 17.7 في الحمراء ، و 12.5 في وادي العذيب.

وأما في منطقة الغاب فبيَّنَ رئيس دائرة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وسيم نصور ، أن 103 مم هطلت في شطحة، و 76 في عين الكروم و96 في الكريم ، و 47 في أفاميا ، و45 في السقيلبية ، و 40 في جب رملة و 20 في سلحب.

الوطن