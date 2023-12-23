2500 عداد جديد: زيادة الحمولات تؤثر بشكل كبير على مدة التقنين

كشف مدير عام شركة كهرباء دمشق المهندس لؤي ملحم أن هناك حملات متابعة يومية من قبل ورش الضابطة العدلية لتنظيم ضبوط بحق المخالفين والذين يستجرون التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، منوهاً بأنه تم ومنذ بداية العام ولغاية اليوم تنظيم نحو 3 آلاف ضبط للاستجرار غير المشروع بمختلف مناطق مدينة دمشق.

وأكد ملحم أن حملات المتابعة للاستجرار غير المشروع مؤلفة من 12 دورية صباحية و5 دوريات فترة الظهر ومسائية ومستمرة خلال أيام العطلة القادمة.

لافتاً إلى وجود تعديات كبيرة على الشبكة الكهربائية وخاصة في المناطق العشوائية ما يؤدي استنزافها وزيادة الأعطال وإلحاق أضرار كبيرة سواء في الكبلات أو القواطع أو غيرها، لذلك ندعو المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الظاهرة لما لها من أثر سلبي عليه بالدرجة الأولى.

ولدى السؤال عن الوعود بانخفاض ساعات التقنين، أوضح ملحم أن زيادة الحمولات تؤثر بشكل كبير على زيادة ساعات التقنين، إضافة لارتباطها بالكميات الواردة للمحافظة، مبيناً أن برنامج التقنين المعتمد في دمشق اليوم 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل.

مدير عام كهرباء دمشق لفت إلى أن هناك صعوبات كبيرة في العمل سواء لجهة تأمين معدات العمل من أكبال ومحولات وقواطع وغيرها من الأدوات اللازمة لاستمرار العمل، إضافة العمل المضني الذي يواجه العمال وعلى الرغم من ذلك نعمد على إصلاح أي عطل خلال مدة زمنية قصيرة فهناك الكثير من المناطق فيها أعطال كبيرة نتيجة الحمولات الزائدة.

وأشار ملحم إلى أن الشركة قامت بتركيب منذ بداية العام وحتى اليوم ما يقارب 40 محولة للكهرباء جديدة في مناطق مختلفة بدمشق، وذلك ضمن خطة لتحسين التغذية الكهربائية وتخفيف الأحمال الكهربائية عن مراكز التحويل.

ملحم كشف عن وصول 2500 عداد كهربائي جديد لسد التراكمات وتبديل وتركيب عدادات جديدة للمشتركين، مؤكداً أنه ستصل دفعة جديدة أخرى من العدادات قريباً.

غلوبال