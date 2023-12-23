إطلاق خط شحن مباشر بين روسيا ومصر
أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة "فيسكو"، إطلاق خط شحن مباشر بين روسيا ومصر.
وشهد ميناء الدخيلة في الإسكندرية إطلاق شركة "فيسكو" الروسية لخدمات الحاويات المباشرة المنتظمة بين ميناء نوفوروسيسك والإسكندرية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" (FESCO) أندريه سيفيريلوف، إن "فيسكو" تعتبر أكبر شركة نقل في روسيا ولديها أكبر أسطول بحري في البلاد وستصبح جسرا بين الاقتصادين الروسي والإفريقي، بما في ذلك دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ككل.
وأضاف المسؤول الروسي: لقد أعلنا اليوم فقط عن افتتاح خدمة الحاويات التجارية البحرية المباشرة ما بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي، قائلا: إنه خط ملاحي كبير إلى حد ما، ونتطلع إلى إمكانيات نقل ضخمة، تصل إلى 30 ألف ثلاجة شحن في السنة.
وتوقع سيفيريلوف، لقناة روسيا اليوم، أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا، مضيفا: مما لا شك فيه أن موقع مصر نفسه، ومواقع موانئها يتيح لنا تشغيل البضائع والخطوط الملاحية بسهولة، لا سيما في شمال إفريقيا، وإيصال الشحنات الضرورية إلى وسط إفريقيا.
وأشار إلى أن "فيسكو" مهتمة بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الإفريقية، بما في ذلك شمال إفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس.
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