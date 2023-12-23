تصنيف متوسط لجامعة دمشق على المستوى العربي
حصلت جامعة دمشق على المرتبة الأولى محلياً والـ66 عربياً في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023 الصادر عن اتحاد الجامعات العربية.
وقال رئيس جامعة دمشق الدكتور أسامة الجبان، إن هذا التصنيف هو الأول من نوعه عربياً، وإن عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف حوالي 208 جامعات، قُبل منهم 115 جامعة بينهم 3 جامعات سورية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف هو الخطوة الأولى بالنسبة لجامعة دمشق، وأن الجامعة تعطي أهمية كبيرة للحصول على تصنيفات عالية.
وأكد الجبان، لإذاعة المدينة اف ام، أن الجامعة ليست راضية بشكل كامل عن التصنيف، وذلك لكونها تستحق تصنيفاً أعلى، منوهاً إلى أن الجامعة ستعمل بجهد مكثف للحصول على تصنيف أعلى في السنوات القادمة.
من جهته، ذكر الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، إلر أن التصنيف العربي للجامعات يعتبر مرجعاً موثوقاً غير ربحي يقيس جودة التعليم العالي في المنطقة العربية، مشيراً إلى أنه سيكون عالمياً أيضاً لتمكين الطلاب وذويهم والباحثين وأصحاب القرار من معرفة مستوى الجامعات المُتقدمة بعد تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة.
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