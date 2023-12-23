أبرزأحداث سوريا في 2023

شهدت سوريا العديد من الأحداث الهامة خلال عام 2023 الجاري، حيث تأثّرت بها البلاد بشكلٍ كبير، وهو ما أدى إلى وفيات في بعض الأحداث مثلما حصل عندما ضرب زلزال مدمّر شمال البلاد، وأدوى بحياة أكثر من ١٠ آلاف شخص يوم السادس من شباط.

وبلغت الخسائر السورية المادّية الناجمة عن الزلزال حوالي 5.1 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من ناتجها المحلي، الأمر الذي أدى لصعوباتٍ معيشية كبيرة لدى السكان لاسيما مع وجود عقوباتٍ غربية على البلاد منعت وصول المساعدات إليها في الأيام الأولى التي تلت وقوع الزلزال.

وتلا الزلزال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد حظرٍ لعضويتها دام نحو 12 عاماً، كذلك شارك السيد الرئيس بشار الأسد يوم التاسع عشر من مايو في القمة العربية التي انعقدت في المملكة العربية السورية. وكانت تلك المشاركة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية التي تلت احتجاجات مارس من العام 2011.

ومع أن البلاد كانت تنتظر المزيد من الاصلاحات الاقتصادية، لاسيما وأن الرئيس الأسد رفع رواتب العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بنسبة 100% منتصف شهر اغسطس الماضي، لكن تلا ذلك تصعيد عسكري أثّر سلباً على تلك الخطط، ففي الخامس من أكتوبر، استشهد 89 شخصاً على الأقل وأصيب 227 آخرين بجروح في هجومٍ استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص وسط سوريا.

ولم تقتصر أحداث سوريا على الزلزال والهجماتٍ العسكرية داخل البلاد ففي الثاني والعشرين من أكتوبر، أعلنت الحكومة السورية، خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر “قصف إسرائيلي”، وتحويل الرحلات الجوية المبرمجة إلى مطار اللاذقية الدولي.

وبالتزامن مع مختلف الأحداث التي شهدتها سوريا، لم يتوقف القصف الإسرائيلي والذي يستهدف عادة أهدافاً للجيش السوري وأخرى لمجموعات مسلّحة، بينها حزب الله اللبناني.