إيران تشكل قوات بحرية في البحر الأحمر

شكل الحرس الثـوري الإيراني قوات بحرية قوامها 55 ألف عنصر، رداً على تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاً لـ”حماية أمن الملاحة” في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين ،وذلك وفق ما جاء في كلمة لقائد القوات البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنغسيري خلال فعالية بالعاصمة طهران.

ووفقاً لموقع عربي بوست فقد كشف قائد القوات البحرية للحرس الثوري، أن طهران ستشكل قوات تنشط في البحار، وقال: “أنشأنا الآن قوات تعبئة المحيطات (الباسيج) ولدى قوات الباسيج هذه زوارق كبيرة بما يكفي للوصول إلى تنزانيا، والخطوة التالية هي إنشاء قوات التعبئة البحرية”، كما أشار إلى أن قوة التعبئة البحرية هذه ستتكون من 55 ألف عنصر، مشدداً على أنهم زودوا قوات تلك القوات بصواريخ من عيار 107 مليمترات.

تصريح إيران عن تشكيل قوات تعبئة بحرية جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن إنشاء قوات متعددة الجنسيات ضد الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السفن الدولية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وفي أول رد لباريس على المبادرة الأمريكية، اعتبر سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي أن مبادرة أمريكية لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر “مثيرة للاهتمام” وأن باريس ما زالت تناقشها مع واشنطن.

ليكورنو قال في كلمة له بالبرلمان إن “المبادرة الأمريكية تمكّننا من تحسين الاستفادة وتبادل معلومات المخابرات والخيارات المختلفة على امتداد المنطقة”، دون أن يوضح ما إذا كانت باريس ستشارك في العملية أم ستواصل تحركاتها المنفردة.

كما أضاف: “مناقشاتنا تستمر مع الشريك الأمريكي ضمن إطار عملنا المستقل وحريتنا في التصرف”.

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم، الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنها تراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب في أعقاب الهجمات التي شنّها المسلحون الحوثيون في اليمين ، الوزارة أضافت أنه لا يمكن تقدير تأثير الاضطرابات الحالية على الاقتصاد في الوقت الحالي.

كما تابعت “لكن الأمر الواضح هو أن العطلات طويلة المدى للتجارة العالمية ستؤثر بالسلب على سلاسل التوريد وبالتالي على الاقتصاد”.

فقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون.

أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، قال إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

كما أضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

المتحدث نفسه اعتبر أن “هذا تحدٍّ دولي يتطلب عملاً جماعياً، ولذلك أعلن اليوم عن إطلاق (عملية حارس الازدهار)، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات”.

يشار إلى أن جماعة الحوثي تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، “تضامناً مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقع مضيق باب المندب، حيث يتمحور تنفيذ هذه الهجمات، بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يوماً في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.