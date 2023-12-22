الحكم بالسجن بحق مدير قناة أورينت التحريضية

حكمت السلطات التركية بالسجن ست سنوات(قابلة للاستئناف والطعن) بحق”علاء فرحات” مدير قناة أورينت المعارضة في تركيا سابقاً، و “أحمد الريحاوي” مقدم برنامج “تفاصيل”، وذلك بتهمة “الإساءة إلى الجمهورية التركية”.

ووفقاً لوكالات الأنباء فتعود القضية إلى شهر آذار من العام الجاري، بعد أن أوقفت “السلطات التركية الصحفيان “علاء فرحات وأحمد ريحاوي” بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي “أوكتاي يلماز” على خلفية سجال في حلقة برنامج (تفاصيل) التي بثت ضمن مكتب أورينت في مدينة إسطنبول.

وكانت نشرت القناة، جانب من حلقة ضمن (برنامج تفاصيل) على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما التركية على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين، والتي أثارت الرأي العام السوري بشكل كبير.

وكانت قالت قناة “أورينت” في بيان لها آنذاك، إنّ عملية التوقيف تمت بعد تصوير الحلقة مباشرة، وقبل بثها بساعة كاملة، على منصات ومعرفات أورينت الرسمية، لافتة أنه في بداية الحلقة، وبعد قراءة المقدمة، هاجم “اوكتاي يلماز” مقدم البرنامج الريحاوي، ووجه له وللسوريين عبارات عنصرية، مستخدماً عبارات فوقية ومستهجنة من الجمهورين السوري والتركي.

وأكدت “أورينت” أن مضمون الحلقة المتوفرة كاملة دون أي اجتزاء على كافة مواقع التواصل والمنصات تظهر أن ما ورد فيها، راعى كل جوانب العمل الصحفي المهني وغطى موضوع النقاش من قبل المقدم أحمد الريحاوي، والضيوف المشاركين في الحلقة من كافة الزوايا ودون أي تحيز أو توجيـه اتهامات أو افتراءات أو نشر أخبار مضللة.

وقالت “أورينت”: “نثق بعدالة القضاء التركي ونزاهته، وننتظر الافراج عـن الزميلين فرحات والريحاوي في أسرع وقت ممكن، ونطالب بمحاسبة الضيـف التركي على ما وجهه بحق الشعب السوري من عبارات عنصرية مهينة، وتهجمه اللفظي والجسدي، على الزميل الريحاوي، أثناء الحلقة”.