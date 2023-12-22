سحب لواء غولاني من غزة بعد خسائره الثقيلة

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم عن سحب قوات لواء النخبة “غولاني” من قطاع غزة بعد مرور 60 يومًا من فترة قتال استمرت خلالها وتكبدوا خسائر كبيرة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن جنود لواء النخبة “غولاني” قد غادروا قطاع غزة بهدف إعادة تنظيم صفوفهم.

ويوم الأحد الماضي، صرح قائد لواء “غولاني” السابق، موشيه كابلانسكي، بأن اللواء فقد خلال الفترة التي بدأت من السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ربع قواته، إذ بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوفه 82 ضابطًا وجنديًا.

وتم تداول تسجيل مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، يُظهر لحظة احتفال جنود لواء النخبة “غولاني” التابع للجيش الإسرائيلي بمغادرتهم أرض المعركة في قطاع غزة.

وقد أعرب الجنود عن فرحتهم من خلال الأغاني والأهازيج عند تلقيهم خبر انسحابهم.

تأتي هذه الخطوة بعد 9 أيام من مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث فقد اللواء بعض قادته ومقاتليه وضباطه خلال هذه الفترة، وفقًا لتقرير القناة الإسرائيلية “12”.