7 شهداء و 14 جريحاً باستهداف حافلة للجيش في البادية

في حادث مأساوي، استشهد 7 من أفراد الجيش السوري وأصيب 14 آخرون جراء انفجار لغم استهدف باص المبيت الذي كان يسلك طريق المحطة الثالثة بسد عويرض في بادية تدمر بريف حمص الشرقي يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت مصادر موثوقة أن حافلة تقل عناصر من الجيش السوري تعرضت لانفجار لغم كان مزروعًا في الطريق المذكور، مما أسفر عن استشهاد 7 عناصر وإصابة 14 آخرين. تم نقل المصابين إلى مستشفى تدمر ومن ثم إلى المشفى العسكري في حمص لتلقي العلاج.

يأتي هذا الحادث بعد أقل من عشرة أيام من هجوم نفذه تنظيم “داعش” على نقاط في محور الطيبة الكوم السخنة بريف حمص الشرقي، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش السوري والقوات الرديفة.

يستمر تنظيم “داعش” في تنفيذ هجماته وعمليات التسلل إلى البادية السورية، مستهدفًا نقاط الجيش السوري وزرعًا للعبوات الناسفة.

يقوم الجيش بعمليات تمشيط دورية لتصفية الألغام ومكافحة خلايا التنظيم، إلى جانب نصب الكمائن والرد بالأسلحة الملائمة. تم القضاء على العديد من عناصر التنظيم في هذه العمليات.

يجدر بالذكر أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد حذّر في الشهر الماضي من هجمات تخطط لها الولايات المتحدة في سوريا، مشيرًا إلى تفاعل المسلحين مع الخلايا السرية لتنظيمات تكفيرية.

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