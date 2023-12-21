الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 44 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية

21-12-2023

الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 44 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية

أقدم الاحتلال الأمريكي على سرقة دفعة جديدة من نفط الجزيرة السورية، ونقلها عبر معابر غير شرعية إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 44 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري أقدم الاحتلال الأمريكي على سرقة حمولة 95 صهريجاً وشاحنة من النفط والحبوب من المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية.

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