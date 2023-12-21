إنقاذ 49 لاجئاً سوريا كانوا متوجهين لقبرص

أعلنت السلطات اللبنانية عن إنقاذ 49 لاجئاً سوريا كانوا “على وشك الغرق” وهم متجهين إلى قبرص ، ووفقاً لبيان الجيش اللبناني فقد تلقى الأخير بتاريخ 17 / 12 / 2023، معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية.

وتمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 51 شخصًا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريًّا. وقد عمل الجيش على مساعدتهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.

وتقول السلطات في بيروت إن لبنان يستضيف حالياً نحو مليوني سوري، في حين أن أكثر من 800 ألف مسجلين لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وقال موقع “مهاجر نيوز” :تعتبر السواحل اللبنانية نقطة انطلاق لقوارب المهاجرين باتجاه جزيرة قبرص، التي أضحت وجهة جاذبة للفارين من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في لبنان وسوريا.

وباتت بوابة عبور إلى أوروبا في ظل قلّة خيارات “الهجرة الآمنة”، لا سيما وأنها تبعد أقل من 200 كيلومتر عن سواحل طرابلس اللبنانية وطرطوس السورية.

وبحسب الأرقام الرسمية، ازداد عدد الوافدين إلى الجزيرة المتوسطية بنسبة 60% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

لكن هذه الزيادة في أعداد الوافدين جعلت الحكومة تتخذ موقفا أكثر تشدداً، ساعية لتنفيذ خطوات من أجل الحد من وصول المهاجرين إلى قبرص من جهة، وتقليص عدد طالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، من جهة أخرى.