السماح بدخول العمانيين لسوريا دون تأشيرة

أصبح بإمكان المواطنين العمانيين الراغبين بزيارة سوريا الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم لأي منفذ حدودي وفقاً لما قاله سفير سوريا في سلطنة عمان، إدريس ميا.

ووفقاً لصحيفة الثورة الحكومية فقد قال ميا أنه أصبح بإمكان العمانيين الدخول إلى سوريا دون مراجعة السفارة السورية في مسقط أو أي سفارة أخرى، وذلك بالحصول على تأشيرة دخول، لم يحدد مدتها، من المنافذ الحدودية الرسمية.

في المقابل، يحتاج السوريون إلى تأشيرة دخول من السلطات العمانية قبل السفر إلى السلطنة، بحسب موقع “guide consultants” الذي يرصد قوة جوازات السفر.

و قال ميا، إن هذه التسهيلات جاءت تنفيذًا لقرار وتوصيات اللجنة الحكومية السورية- العمانية المشتركة التي عقدت في مسقط يومي 12 و13 من تموز الماضي، بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وأفاد السفير أن القرار في جوهره يعكس “العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان”، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية العمانية عممت القرار على الجهات العمانية، ولاسيما غرفة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتجارة لترويج الاستثمار.

ويرى ميا أن لهذا القرار “انعكاسات إيجابية” على الشأن الاقتصادي من ناحية تسهيل استثمار رجال الأعمال الراغبين في سوريا، مضيفًا بأنه سينعكس أيضًا على موضوع الحركة السياحة، بخاصة “السياحة الدينية” من عمان إلى سوريا بعد تسهيل الإجراءات المتعلقة بالسفر بين البلدين.

وسبق هذه الخطوة، سماح الحكومة السورية بدءًا من 21 من تشرين الثاني الماضي، دخول كل مواطن عراقي إلى الأراضي السورية دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول للداخلين أول مرة.