إدارة الهجرة والجوازات: الاستمرار بالعمل خلال فترة العطلة

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية تعميماً على فروعها بضرورة الاستمرار بالعمل خلال فترة العطلة، واستلام طلبات المواطنين.

وحسب التعميم يستمر العمل خلال فترة العطلة واستلام طلبات المواطنين، نظراً لضرورة الخدمة وحسن سير العمل ولوجود حجوزات على البوابة الإلكترونية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أصدر بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 24-12-2023 ولغاية يوم الإثنين الموافق لـ 1-1-2024 ضمناً، وذلك بمناسبة عيدي (الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية).

وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.