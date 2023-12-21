الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سورية اليوم

21-12-2023

الجزائر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سورية اليوم

تستأنف الجزائر رحلاتها الجوية إلى سورية بعد أكثر من عشر سنوات على توقفها، حيث تصل أولى رحلاتها ظهر اليوم الخميس إلى مطار اللاذقية الدولي.

وقالت وزارة النقل في بيان لها: إنها تثمن عالياً هذه الخطوة وتتطلع لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لتخديم هذه الرحلات، وتوفير كل ما يسهم في استمرارية التشغيل بل والسعي لزيادته مستقبلاً.

وبينت الوزارة أنه بناء على هذا القرار قامت المؤسسة العامة للطيران المدني السوري بمنح الأذونات لمصلحة الخطوط الجوية الجزائرية لاستخدام المطارات المدنية، وستقدم التسهيلات المطلوبة لاستقبال الرحلات الجوية في سياق اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين.

وأكدت الوزارة أنها تعمل لتقديم ما يلزم من تعاون وتنسيق في تعزيز هذه الخطوة المهمة التي تعكس متانة وقوة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وتدفعهما للمزيد من العمل المشترك في مجالات عدة تعود بالخير والنماء لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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