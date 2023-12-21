منح « أساتذة الجامعة» المتفرغين تعويضاً إضافياً 100 بالمئة وللمعيدين 25 بالمئة
أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً بمنح أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها.
وتضمن القرار نسبة تعويض التفرغ من الراتب الشهري المقطوع، حيث يتم منح تعويض 100 بالمئة لعضو الهيئة التدريسية أو البحثية وتعويض 50 بالمئة لعضو الهيئة الفنية وتعويض 25 بالمئة للمعيد.
ويصرف بموجب القرار تعويض التفرغ الشهري الإضافي اعتباراً من 1-1-2024 على أساس الراتب الشهري المقطوع في العام 2023.
وتسري على منح تعويض التفرغ الشهري الإضافي الأحكام والقواعد المطبقة بشأن منح التفرغ الأصلي في قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 والمرسوم التنظيمي المنفذ له وتعديلاتهما.
كما يتم صرف التفرغ الإضافي وفق الأسس المعتمدة في قرار مجلس التعليم العالي رقم /191/ تاريخ 17 / 3 / 2013 وتعديلاته، ووفق النسبة التي يستحقها كل متفرغ حسب جهده خلال عام 2023.
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