بقيمة 1000 مليار ليرة وزارة المالية تكشف عن 6 مزادات لبيع سندات الخزينة الحكومية

أنهت وزارة المالية إعداد روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، لعام 2024، بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة عبر 6 مزادات، بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية، أو لدى الأفراد عن طرق فتح حسابات لدى هذه المصارف.



وحدّدت الروزنامة، في بيان موعد المزاد الأول بتاريخ 22/1/2024، لطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، وموعد المزاد الثاني بتاريخ 22/4/2024 لطرح سندات بقيمة 150 مليار ليرة، لأجل 4 سنوات.



وبحسب الروزنامة، تم تحديد موعد المزاد الثالث بتاريخ 8/7/2024، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، والمزاد الرابع بتاريخ 5/8/2024، لطرح سندات بقيمة 250 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، فيما جاء المزاد الخامس بتاريخ 7/10/2024 بقيمة 150 مليار ليرة لأجل أربع سنوات على أن تختتم المزادات وفقاً للروزنامة بتاريخ 25/11/2024 بمزاد لسندات خزينة بقيمة 100 مليار ليرة وأجل سنتين.



يذكر أن سندات الخزينة هي أداة تنفيذية للسياسة المالية في جانب الإيرادات الاستثنائية، ضمن الدين العام الداخلي، حيث تستخدم معظم الدول هذه الأداة من أجل تحقيق خطة السياسة المالية في جانبي الإنفاق والايرادات.



وترمي وزارة المالية السورية من هذه الإصدارات إلى جملة من الأهداف، أهمها تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، إضافة إلى تأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي سواء الخاص أم العام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر، تتيح له التوسّع في عمليات قبول الودائع، وبالتالي تمكّن من التوسّع في الإقراض وتمويل المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص.



كما تساعد هذه الإصدارات في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سورية المركزي، وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي، وبالتالي الحدّ من التضخم، حيث إن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي يتم منحها كل نصف سنة، والتي تتحدد نسبتها حسب نتيجة كل مزاد، بناء على العروض المقدمة، وفقاً لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.



وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه الحزمة من الإصدارات للأوراق المالية الحكومية تنفذ استناداً الى المرسوم /60/ لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.